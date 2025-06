Barzaghi | Addio Inter-Inzaghi signorile l’incontro è andato così!

Un giorno da ricordare: Simone Inzaghi saluta l'Inter con classe. Il resoconto di Barzaghi mette in luce non solo l'addio del mister, ma anche come il club e il tecnico abbiano gestito questo momento con eleganza. Un gesto che si inserisce in un trend sempre più apprezzato nel calcio moderno: il rispetto e la dignità nei saluti. È una lezione di signorilità che potrebbe ispirare altri club e allenatori.

Barzaghi fa il resoconto dell’intera giornata, che passerà alla storia come l’addio ufficiale di Simone Inzaghi dall’Inter. Il giornalista ha spiegato un po’ come sono andate le cose. Inoltre, ha sottolineato l’eleganza e la signorilità sia dell’Inter che di Inzaghi. Queste le sue parole. IL RESOCONTO DELLA GIORNATA – In collegamento su Sky Sport 24 dalla sede del club nerazzurro, Matteo Barzaghi ha raccontato le ultime ore che hanno portato all’addio di Simone Inzaghi: « L’incontro è durato due ore, due ore in cui l’allenatore ha incontrato nel centro di Milano Marotta, Ausilio e Baccin. E in questo incontro si è presentato con questo desiderio di chiudere la sua esperienza con la società interista. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Barzaghi: «Addio Inter-Inzaghi signorile, l’incontro è andato così!»

