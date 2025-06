Barricata in casa col cadavere del compagno | scoperta a Rotondi dopo l’allarme dei vicini

Un dramma inaspettato scuote Rotondi, dove la vita quotidiana di un piccolo paese è stata interrotta da un fatto inquietante. Una donna si è barricata in casa con il cadavere del compagno, scatenando un allerta tra i vicini. Questo episodio mette in luce un tema sempre più presente nella società: la solitudine e le relazioni tossiche. Un invito a riflettere su quanto possa nascondersi dietro le porte chiuse delle nostre comunità.

Attimi di forte tensione a Rotondi, piccolo centro della provincia di Avellino, dove una donna si è barricata all’interno della propria abitazione accanto al corpo senza vita del compagno. A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dal persistente odore nauseabondo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Barricata in casa col cadavere del compagno: scoperta a Rotondi dopo l’allarme dei vicini

