Barletta ospita per la prima volta la Festa dell’Arma dei Carabinieri | cerimonia al Castello Svevo il 5 giugno

Il 5 giugno, Barletta si trasformerà nel cuore pulsante della tradizione con la prima celebrazione del 211° anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Al Castello Svevo, un luogo che racconta storie di eroismo e difesa, si riuniranno istituzioni e cittadini per rendere omaggio a chi ogni giorno garantisce la nostra sicurezza. Un evento che celebra non solo la storia militare, ma anche il senso di comunità e appartenenza. Non perderti questa occasione unica!

Fervono i preparativi a Barletta per un evento di grande rilievo: per la prima volta la città ospiterà la cerimonia per la celebrazione del 211° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. L'appuntamento è fissato per mercoledì 5 giugno alle ore 20:00, nella suggestiva cornice del Castello Svevo di Barletta, dove si terrà la cerimonia militare organizzata in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Un'occasione solenne e significativa, che vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari, e alla quale è invitata tutta la cittadinanza. Per chi non potrà essere presente fisicamente, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming al link: telesveva.

