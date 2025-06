Bari dal mare con catamarano e aperitivo

Scopri Bari come non l'hai mai vista! Partecipa a "Bari dal Mare con Catamarano e aperitivo" e lasciati incantare dai segreti della nostra costa. In programma nei giorni 8, 14 e 20 giugno, questa esperienza unisce avventura e gusto, con un aperitivo a bordo che renderĂ il viaggio ancora piĂą speciale. Immergiti nella bellezza del nostro territorio e vivi un trend sempre piĂą amato: l'outdoor dining! Non perdere l'occasione!

Nelle seguenti date: 0806 ore 10 -13; 1406 17 - 20; 2006 17 - 20, appuntamento con "Bari dal Mare con Catamarano e aperitivo"! Un viaggio speciale alla scoperta dei segreti nascosti della nostra incantevole costa! Partiremo da Bari e navigheremo lungo la costa fino al lungomare monumentale e. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Bari dal mare con catamarano e aperitivo

