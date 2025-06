BARBARA D’URSO | SVELATO IL POTENTISSIMO NOME CHE BLOCCA IL SUO RIENTRO IN TV

Barbara d'Urso, icona della televisione italiana, è scomparsa dalla scena per due anni, e il motivo è più intrigante di quanto si pensi. Dietro la sua assenza si cela un nome potente che potrebbe influenzare il futuro dei talk show. In un'epoca in cui il panorama televisivo è in continua evoluzione, la sua mancanza solleva interrogativi su chi avrà il coraggio di prendere il suo posto e come cambieranno le dinamiche del piccolo schermo. Rimanete sintonizzati!

Barbara d'Urso è ferma da due anni ma chi c'è davvero dietro questa assenza forzata? Dall'andare in onda anche 7 giorni su 7 con più programmi al nulla più assoluto. Pomeriggio 5, Live, Domenica Live, e Grande Fratello, poi il solo Pomeriggio 5 in onda con durata quasi dimezzata, senza traino, uno studio microscopico. Infine la brusca uscita di scena. Dopo la rottura con Mediaset, due anni di assenza: perché? «Non è stata una mia scelta, ma ho deciso di non parlarne. Per ora». La paura di Barbara d'Urso oggi? «Le vipere. Sempre loro». L'ex conduttrice si è confessata a Sette. Prima era riapparsa in tv, su Rai1, solo in due occasioni: un'intervista da Mara Venier a Domenica In e ballerina per una notte da Milly Carlucci.

Leggi anche Barbara D’Urso Torna in TV? Il Piano Segreto di Salvini per Salvare La Rai! - Barbara D’Urso potrebbe tornare in TV con un nuovo programma su Rai1, sostenuto da Matteo Salvini. L’indiscrezione sorprende, lasciando intravedere un piano segreto per rilanciare la conduttrice e rafforzare il rilancio dell’azienda di Stato.

