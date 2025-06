Bambino di 11 anni si tuffa nel canale e rischia di annegare | un 26enne lo vede e lo salva

Un gesto coraggioso che ricorda quanto sia importante l'attenzione e la solidarietà tra i giovani. Un ragazzo di 26 anni ha salvato un bambino di 11 anni dal rischio di annegamento nel canale del Parco Airone, a Bedizzole. Questo episodio evidenzia un trend crescente: la responsabilità sociale dei giovani. In un mondo dove l’indifferenza sembra prevalere, atti di altruismo come questi sono un faro di speranza. Non sottovalutiamo mai il potere di un gesto!

Un ragazzino di undici anni ha rischiato di annegare mentre si trovava al Parco Airone di Bedizzole, comune che si trova in provincia di Brescia. A salvarlo è stato un ragazzo di 26 anni che lo ha riportato a riva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori - ha attirato l'attenzione delle autorità. I genitori del bambino sono stati denunciati per aver permesso al figlio di utilizzare il veicolo in un'area non idonea, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bambino di 11 anni si tuffa nel canale e rischia di annegare: un 26enne lo vede e lo salva

Secondo fanpage.it: Un ragazzino di undici anni ha rischiato di annegare mentre si trovava al Parco Airone di Bedizzole, comune che si trova in provincia di Brescia ...

Tragedia mentre era sotto la doccia, aveva solo 11 anni. Dove e cos’è successo

Segnala bigodino.it: Un bambino di 11 anni è stato trovato senza vita a Montecorvino Pugliano. Indagini in corso per chiarire le cause della tragedia che ha scosso la comunità ...

Bambino di 11 anni muore sotto alla doccia: disposta l'autopsia

Riporta msn.com: Un bambino di 11 anni è stato trovato senza vita nel bagno di casa sua a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. È stato un suo familiare a fare la macabra scoperta: ...