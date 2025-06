Bambini svenuti o che vomitavano | scoppia caos al centro commerciale durante l’evento dei The Breakfast Club Le scuse dei tiktoker | Non è andata come speravamo

Un evento che doveva celebrare la fanbase dei The Breakfast Club si è trasformato in un caos inaspettato. Bambini svenuti e vomiti hanno rovinato ciò che doveva essere una giornata di festa. Questo episodio mette in luce un tema attuale: la pressione sociale sui giovani influencer e il loro impatto. La scusa degli organizzatori, “non è andata come speravamo”, solleva interrogativi sulla gestione della fama e delle aspettative. Cosa fare quando il sogno diventa incubo?

Quella che doveva essere la “giornata più grande e importante” per i The Breakfast Club – il trio di influencer composto da Fabio Ferrucci, Cristiano Borsi e Viola Silvi – si è trasformata in un pomeriggio di tensione e paura, culminato con la sospensione forzata del loro evento al centro commerciale “Due Mari” di Maida, in Calabria. Un flusso enorme di fan, principalmente bambini e famiglie, ha mandato in tilt il sistema di sicurezza, costringendo i tre creator e il loro collaboratore Jacopo a interrompere l’incontro per evitare conseguenze peggiori. L’evento, tenutosi sabato 31 maggio, ha richiamato migliaia di persone, che hanno gremito tutti e tre i piani della struttura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bambini svenuti o che vomitavano”: scoppia caos al centro commerciale durante l’evento dei The Breakfast Club. Le scuse dei tiktoker: “Non è andata come speravamo”

