Bambini intossicati in piscina uno rischia danni permanenti

Una tragedia che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle piscine pubbliche. Il caso del bambino di 9 anni, intossicato dalle esalazioni di cloro, mette in luce l'importanza di controlli rigorosi e protocolli adeguati. Non solo un incidente, ma un campanello d’allarme su cui riflettere: la salute dei più piccoli deve sempre essere al primo posto! La prevenzione è la chiave per evitare simili disastri.

Non risponde alla terapia farmacologica il bimbo di 9 anni rimasto gravemente intossicato ieri mattina in una piscina alla Borghesiana a Roma, dall'esalazioni di cloro. Il bambino non sarebbe in pericolo di vita ma rischierebbe gravi danni neurologici, non reversibili, causati dall'esposizione prolungata al cloro fuoriuscito dalle 'bocchette' dell'acqua. Il bimbo rimasto intossicato insieme ad altri 4 bambini, è ricoverato in terapia intensiva al policlinico Umberto I di Roma. Intanto la procura della Repubblica di Roma ha disposto il sequestro penale dell'impianto e l'analisi dell'acqua della piscina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bambini intossicati in piscina, uno rischia danni permanenti

Leggi anche Intossicati dal cloro in piscina a Roma: si indaga per lesioni. "L'acqua diventava gialla e i bambini tossivano" - Un episodio preoccupante scuote Roma: cinque bambini intossicati dal cloro in una piscina privata. L'acqua gialla e i colpi di tosse hanno fatto scattare le indagini della Procura per lesioni gravissime.

