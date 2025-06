Bambini di 7 e 8 anni investiti a Mestre da un furgone appena scesi dal tram | i due fratellini erano da soli

Due fratellini di 7 e 8 anni, appena scesi dal tram a Mestre, sono stati investiti da un furgone, riportando gravi ferite. Questo tragico incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e la protezione dei più vulnerabili nelle nostre città. È fondamentale riflettere su come possiamo rendere gli spazi urbani più sicuri per i bambini. La loro innocenza non dovrebbe mai essere messa in pericolo.

Due bambini di 7 e 8 anni sono stati investiti da un furgone a Mestre mentre attraversavano le strisce appena scesi dal tram: sono in gravi condizioni.

Fratellini di 7 e 8 anni travolti sulle strisce da un furgone: entrambi gravissimi. Il conducente stava sorpassando un tram

Furgone sorpassa il tram in sosta e travolge due bambini (di 7 e 8 anni) sulle strisce pedonali. I piccoli ricoverati in gravi condizioni

Furgone sorpassa il tram in sosta: travolti due bambini (7 e 8 anni) sulle strisce pedonali. I piccoli ricoverati in gravi condizioni

