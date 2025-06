Balotelli Inter nuova avventura per l’ex Inter | ma la Serie A non c’entra

Mario Balotelli, l'enfant terrible del calcio italiano, torna in campo ma non nella Serie A. Sarà il capitano della squadra delle leggende nella sfida “Legends vs Creators”. Un evento che segna un ponte tra passato e presente, riflettendo la crescente popolarità delle celebrazioni calcistiche che uniscono generazioni. Non perdere l'occasione di rivedere Super Mario in un contesto che celebra il talento e la nostalgia!

Balotelli Inter, nuova avventura per l'ex Inter, questa volta però la Serie A non c'entra per Super Mario, di cosa si tratta. Mario Balotelli è pronto a tornare sotto i riflettori in grande stile. L'ex attaccante di Inter e Milan sarà infatti il capitano della squadra delle leggende nella spettacolare sfida "Legends vs Creators", organizzata dalla Baller League UK. L'evento si terrà nella prestigiosa cornice dell'O2 Arena di Londra e promette una serata di puro spettacolo, tra calcio e intrattenimento. Accanto al 34enne attaccante ci sarà un altro nome iconico del calcio: Jay-Jay Okocha, stella nigeriana celebre per il suo talento funambolico e il suo stile di gioco unico.

Leggi anche Balotelli ricorda il periodo all’Inter: «Mourinho? Eravamo due teste di cavolo ma come carattere lui è peggio di me» - Mario Balotelli torna a far parlare di sé ospite di "Belve" su Rai2, ripercorrendo il suo controverso periodo all'Inter con Mourinho.

