Ballottaggio Rifondazione | fermiamo l’onda nera

Rifondazione lancia l'appello a fermare l'onda nera della destra, un tema cruciale in un contesto politico sempre più polarizzato. Nella settimana che precede il primo turno delle elezioni amministrative, la collaborazione tra forze progressiste diventa fondamentale. Solo uniti si può costruire un'alternativa credibile per il futuro delle nostre città. La solidarietà e il dialogo potrebbero essere la chiave per vincere questa battaglia decisiva. Non sottovalutiamo il potere del cambiamento!

Tarantini Time Quotidiano Nella settimana che ci separa dal primo turno delle elezioni amministrative abbiamo lavorato per accorciare le distanze fra le forze progressiste. Eravamo e restiamo convinti infatti che solo con la massima unità politica e programmatica si possa battere l’alleanza fra melucciani e destre. Il risultato ci soddisfa solo in parte. L’adesione di Bitetti ad alcuni punti qualificanti del programma che abbiamo condiviso con il Movimento 5 Stelle è un passo importante, ma un apparentamento avrebbe reso più stringente quell’impegno, permettendo al Movimento di pesare di più con tre consiglieri invece di uno, e soprattutto avrebbe lanciato un forte segnale di coesione all’elettorato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ballottaggio, Rifondazione: “fermiamo l’onda nera”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Comunali in Trentino, il centrosinistra vince a Trento: Riva del Garda e Bolzano al ballottaggio

msn.com scrive: Il candidato sostenuto da Pd, Verdi e liste civiche ha distanziato nettamente Ilaria Goio (FdI, Lega e FI), ferma al 26,8 per cento. Più indietro Giulia Bortolotti (M5s, Rifondazione e Onda).

Anzio, Rifondazione Comunista finisce a fare il tifo per la destra

Da iltempo.it: Nel ballottaggio di Anzio tra Stefano Bertolini e Aurelio Lo Fazio, Rifondazione Comunista tifa per la destra. La situazione del ballottaggio ad Anzio tra Stefano Bertollini (candidato sindaco del ...

Nel ballottaggio di Anzio Rifondazione Comunista tifa per la destra (chat ed audio esclusivi)

Come scrive affaritaliani.it: Mors tua, vita mea, quindi. Al momento Rifondazione Comunista e la sua candidata non hanno preso una posizione chiara sul ballottaggio, si prende tempo. Alla faccia del Campo Largo ...