Ballottaggio a Ortona il candidato Nicola Fratino | Il sindaco deve essere custode della memoria e dei valori costituzionali

In occasione del ballottaggio dell’8 e 9 giugno a Ortona, Nicola Fratino si propone come custode della memoria e dei valori costituzionali. Sostenuto da un'importante coalizione, il candidato sindaco risponde all’appello della sezione “Dario Serafini”, evidenziando l’importanza di una leadership che unisca tradizione e innovazione. Questo è il momento di scegliere un futuro che onori il passato: un voto consapevole può fare la differenza per la comunità!

In vista del ballottaggio dell’8 e 9 giugno, il candidato sindaco sostenuto da Forza Italia Berlusconi per Fratino sindaco, Ortona Popolare, Noi Moderati, Lega Salvini Abruzzo e Alleanza per Ortona ha voluto rispondere pubblicamente all’appello rivolto ai candidati dalla sezione “Dario Serafini”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ballottaggio a Ortona, il candidato Nicola Fratino: "Il sindaco deve essere custode della memoria e dei valori costituzionali"

