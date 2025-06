Balenando in Burrasca Festival al Castello Aragonese la scrittura incontra la psicologia

Scopri come la scrittura può diventare un ponte verso la tua anima! Al Festival "Balenando in Burrasca", il 6 giugno al Castello Aragonese di Reggio Calabria, parole e psicologia si intrecciano per un'esperienza unica. Un’occasione imperdibile per esplorare il potere delle storie e riflettere su noi stessi attraverso un approccio gentile e ironico. Preparati a riscoprire la tua interiorità con nuove prospettive!

Scrittura e psicologia? Si può, al Balenando in Burrasca Festival. Un appuntamento per chi ama le storie, la mente, e i modi gentili per guardarsi dentro: il 6 giugno alle ore 17 al Castello Aragonese di Reggio Calabria (III piano) le parole scritte incontrano la mente, con delicatezza e ironia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Balenando in Burrasca Festival, al Castello Aragonese la scrittura incontra la psicologia

