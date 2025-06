Bagnaia ha già detto addio | sconcerto in MotoGP

Pecco Bagnaia ha detto addio alla MotoGP in un clima di sconcerto. La pressione dell'arrivo di Marc Marquez ha messo a dura prova il suo legame con la Ducati, creando un divario incolmabile. Questo momento riflette una realtà più ampia nel mondo delle corse: l’evoluzione delle moto e il talento dei piloti stanno ridefinendo le gerarchie. È un invito a riflettere su come anche i campioni possano affrontare sfide inaspettate.

Pecco Bagnaia vive un momento di particolare tensione e prende strade diverse dalla MotoGP: la prova in pista lo ha particolarmente impressionato Per Pecco Bagnaia questo non è un periodo particolarmente fortunato. L'arrivo di Marc Marquez ha sconvolto il suo rapporto con la Ducati e la moto 2025 ha completato l'opera: feeling mai nato e grande divario in classifica con lo spagnolo. Una crisi che sembra non avere fine per il due volte campione del mondo in MotoGP che fatica a trovare le giuste sensazioni con la nuova moto e intanto annaspa in pista come non gli era mai capitato prima d'ora. In casa Ducati è questa l'ombra che oscura una stagione fin qui fenomenale da parte di Marquez: se lo spagnolo vola, l'italiano fatica e il rischio che una situazione del genere, perdurando, possa portare ad una rottura è concreto.