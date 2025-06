Bagnaia-Ducati due GP per capire il futuro | a fine stagione può essere davvero divorzio?

Il futuro di Pecco Bagnaia e Ducati è in bilico: le prossime gare di Aragon e Mugello potrebbero rivelarsi decisive. La stagione attuale, tra alti e bassi, ha acceso i riflettori su un possibile divorzio, mentre tre team sono pronti a corteggiare il campione. In un momento in cui il mondo della MotoGP si fa sempre più competitivo, ogni punto guadagnato potrebbe cambiare le carte in tavola. Sarà una corsa da brivido!

Le prossime gare di Aragon e Mugello decisive: la stagione finora è tutt'altro che esaltante e la corsa al Mondiale sempre più complessa. E tre team corteggiano Pecco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bagnaia-Ducati, due GP per capire il futuro: a fine stagione può essere davvero divorzio?

Leggi anche MotoGP, Bagnaia e l’ipotesi addio alla Ducati. Aprilia stuzzicata, ipotesi Yamaha e Honda - Dopo l’arrivo di Marc Marquez in Ducati, il futuro di Bagnaia appare incerto. Le voci di un possibile addio alla casa italiana si fanno sempre più insistenti, stimolate anche da Aprilia, Yamaha e Honda.

Segui queste discussioni sui social

È spesso all'estero ma ha deciso di risiedere a Pesaro e di pagare le tasse in Italia. È Pecco Bagnaia, campione di MotoGP. Campione sulla pista, campione italiano. #bagnaia #ducati #moto #motogp #italia Leggi la discussione

#MotoGp: #Bagnaia trionfa in Malesia e tiene aperta la corsa al titolo MotoGP it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Bagnaia-Ducati, due GP per capire il futuro: a fine stagione può essere davvero divorzio?

Secondo gazzetta.it: Le prossime gare di Aragon e Mugello decisive: la stagione finora è tutt'altro che esaltante e la corsa al Mondiale sempre più complessa. E tre team corteggiano Pecco ...

Pecco Bagnaia prova la nuova Lamborghini Temerario

Segnala ansa.it: Il tre volte campione del mondo, di cui due in MotoGP (2022 e 2023), Francesco 'Pecco' Bagnaia, uno dei piloti più vincenti sulla griglia di partenza del Motomondiale in sella alla Ducati Desmosedici ...

Dalla Ducati alla Supercar: Bagnaia vola a 300 km/h con la Temerario (VIDEO)

Come scrive informazione.it: Se ti chiami Francesco Bagnaia e hai vinto tre titoli nel motomondiale – due dei quali in MotoGP – è naturale che la velocità scorra nelle vene. Ma quando a sfidarti non è una curva su due ruote, bens ...