Bagnai | Il modello di sviluppo dell’Unione Europea è collassato

Il modello di sviluppo dell'Unione Europea, sotto il dominio tedesco, ha raggiunto il suo limite. Con la compressione delle retribuzioni e il crescente malcontento sociale, il "sogno europeo" si sgretola. La risposta degli Stati Uniti, che hanno assorbito il surplus europeo, riporta alla ribalta una questione cruciale: come ristrutturare un sistema in crisi? È il momento di ripensare l'Europa, per una nuova competitività più equa e sostenibile.

ROMA – “Il modello di sviluppo dell’Unione Europea, impostato dalla Germania, con una continua ricerca della competitività realizzata comprimendo le retribuzioni dei lavoratori, è collassato. Ed è collassata, come era prevedibile, per una risposta molto secca degli stati Uniti, che si sono visti rovesciare sul loro mercato tutto il surplus di produzione, in particolare tedesco, . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Bagnai: “Il modello di sviluppo dell’Unione Europea è collassato”

