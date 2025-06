Baby K torna con “Follia Mediterranea” tra femminismo e libertà

Baby K è pronta a conquistare di nuovo le classifiche con "Follia Mediterranea", un inno che celebra femminismo e libertà. Il suo ritorno il 6 giugno è più di una semplice release: si inserisce in un contesto di riscoperta della forza femminile nella musica. Non perdere l’occasione di ascoltare una voce che ha già cambiato il panorama musicale italiano e continua a ispirare generazioni!

Milano, 3 giu. (askanews) – Baby K, l’artista dei record, l’unica artista femminile a raggiungere il Disco di Diamante, a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube con un brano, a rimanere per 11 settimane consecutive al n. 1 della classifica ufficiale FimiGFK, la prima ad affacciarsi nel mondo urban, torna il 6 giugno con un nuovo singolo “Follia Mediterranea”, prima parte di una trilogia in musica e di concetti che inizia con l’estate ma continua tutto l’anno. L’annuncio di Baby K arriva con una nuova immagine che mostra un’evoluzione capace di unire femminismo e libertà. Ispirandosi a icone dell’arte e citando ironicamente l’immaginario contemporaneo, come l’iconica banana di Maurizio Cattelan, Claudia si mette letteralmente in scena: avvolta da nastro adesivo, quasi come un’opera provocatoria, rappresenta metaforicamente una donna-oggetto che si riappropria del suo corpo per raccontare una verità più profonda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it