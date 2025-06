Baby gang su treno Torino-Bardonecchia | l’aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza

Un episodio di violenza che riaccende il dibattito sulla sicurezza giovanile in Italia. Quattro sedicenni, protagonisti di una brutale aggressione a un diciassettenne su un treno, sono stati fermati grazie alle telecamere di sorveglianza. Questo caso mette in luce un trend preoccupante: il fenomeno delle baby gang continua a crescere, alimentando paure e interrogativi sul futuro dei nostri giovani. La lotta contro la violenza giovanile è più urgente che mai.

Quattro sedicenni sono stati fermati per la brutale aggressione ai danni di un diciasettenne su un vagone del treno regionale Torino-Bardonecchia. I fatti si sono verificati nel mese di marzo. La baby gang ha individuato la vittima seduta da sola: dopo un primo approccio per stabilire un contatto una serie di minacce per intimorire il ragazzo e infine la violenta aggressione. La vittima, dopo essersi rifiutata di consegnare le proprie scarpe è riuscita a scendere alla stazione di Meana di Susa e a fuggire. Sul treno il giovane era stato colpito con un calcio alla mano sinistra e sulla banchina della stazione ferroviaria con un calcio alla schiena e con schiaffi al volto. 🔗 Leggi su Lapresse.it