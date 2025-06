Baby gang aggredisce i carabinieri con calci e pugni

Un episodio inquietante a Porto Recanati mette in luce un fenomeno in crescita: le baby gang. Tre ragazzi, colti sul fatto mentre rubavano biciclette, hanno aggredito i carabinieri con calci e pugni. Questo attacco non è solo una questione di sicurezza, ma un campanello d’allarme su una gioventù sempre più disaffezionata. Un aspetto interessante? La crescente necessità di interventi educativi per prevenire simili comportamenti violenti.

Porto Recanati (Macerata), 3 giugno 2025 – Un gruppo di ragazzini stava rubando delle biciclette da un garage non distante dall’hotel Mondial di Porto Recanati, finché sono stati fermati da una pattuglia dei carabinieri. I tre hanno però iniziato a insultare e spintonare i militari e pure gli agenti della polizia locale, quest’ultimi arrivati in ausilio. Uno dei giovanissimii ha perso la testa, arrivano ad aggredire con calci e pugni i carabinieri. Per questo è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ma anche per il tentato furto. Non è andata meglio agli altri due minorenni, che sono stati condotti in caserma e denunciati a loro volta per il tentativo di furto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baby gang aggredisce i carabinieri con calci e pugni

Leggi anche Bergamo, commercianti sempre più spaventati. Furti e baby gang in cima alle paure - A Bergamo, i commercianti vivono un crescente senso di insicurezza: furti e baby gang emergono come le principali preoccupazioni.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Baby gang aggredisce i carabinieri con calci e pugni; Gang di criminali in azione nella movida di Torino San Salvario: rapinano una coppia e aggrediscono i carabinieri; Baby gang a Cairate, aggrediti due 15enni. La comunità risponde con una fiaccolata; Studenti accerchiati e aggrediti dai bulli (e dalle bulle) al Laeng di Osimo, spunta pure un coltello: ragazzi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Baby gang aggredisce due carabinieri e riprende la scena in un video: un militare finisce in ospedale

Scrive fanpage.it: Nella notte tra venerdì 29 settembre e sabato 30 settembre a Melzo, comune che si trova nella provincia di Milano, sono stati aggrediti due carabinieri da una baby gang. A darne notizia è il ...

Melzo, baby gang aggredisce due carabinieri facendo un video: “Sfidare le forze dell’ordine è una moda”

Riporta ilgiorno.it: I due militari sono stati aggrediti nel tentativo di identificare uno dei ragazzi, di origine marocchina, durante un normale controllo. Il gruppo, spiega il Nuovo sindacato carabinieri (Nsc), ha ...

«Inginocchiati e chiedi scusa», poi il pestaggio: baby gang in cerca di soldi aggredisce un 13enne perché non ne aveva

Da msn.com: «Inginocchiati e chiedi scusa». Poi le botte davanti all'amico inerme. È l'aggressione ai danni di un 13enne avvenuta ...