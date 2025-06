Azione non aderisce alla manifestazione di Pd M5s e Avs per Gaza | Calenda spiega perché

Azione si distacca dalla manifestazione di Pd, M5s e Avs per Gaza, ma il leader Calenda chiarisce la posizione del partito: serve un intervento deciso, come il riconoscimento dello Stato palestinese. In un contesto globale dove le crisi geopolitiche si intensificano, la scelta di Azione sottolinea l'importanza di soluzioni concrete piuttosto che proteste simboliche. Un approccio strategico che potrebbe cambiare le sorti della diplomazia internazionale.

Perchè Azione non ha aderito alla manifestazione di Pd, M5s e Avs per Gaza di sabato? "Io ho chiamato la Schlein appena è stata indetta la manifestazione perchè anche noi pensiamo che la situazione è da molto tempo diventata inaccettabile e vanno prese iniziative dure, vere, per cercare fermare Netanyahu. Come il riconoscimento dello Stato palestinese, perchè ormai è chiaro che Natanyahu non vuole nessun 'due popoli due Stati'", spiega il leader di Azione Carlo Calenda ad Omnibus su La 7. "Dunque ho detto alla Schlein che sono molto preoccupato - prosegue Calenda - perchè vediamo che in molte manifestazioni pro Pal si grida alla cancellazione dello Stato di Israele con parole molto gravi e ci sono grida in arabo come 'morte agli ebrei'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net