AYS Developers ha stabilito un nuovo Guinness World Record per la sessione di formazione immobiliare più grande al mondo a Dubai

AYS Developers ha appena raggiunto un traguardo straordinario, stabilendo un nuovo Guinness World Record per la più grande sessione di formazione immobiliare al mondo a Dubai. Con oltre 2500 partecipanti, questo evento non è solo un successo aziendale, ma segna un trend crescente nel settore: l'importanza della formazione e dell'aggiornamento professionale. In un mercato in continua evoluzione, investire nella conoscenza è più che mai fondamentale!

AYS Developers ha scritto la storia a Dubai con oltre 2500 partecipanti al Grand Hyatt Conference & Exhibition Centre, Dubai. Dubai, Emirati Arabi Uniti: AYS Developers, uno dei nomi in più rapida ascesa nel settore immobiliare di lusso nella regione, ha ufficialmente scritto una nuova pagina di storia. In collaborazione con il rinomato Dr. Nour ElSerougy, noto come l’Aquila del Real Estate, l’ Innovation Experts Real Estate Institute e Al Safi Bank, AYS Developers ha ospitato con successo la più grande sessione di formazione immobiliare al mondo, stabilendo un nuovo Guinness World Record al Grand Hyatt Conference & Exhibition Centre di Dubai. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

