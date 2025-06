Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 4 | una star di How I Met Your Mother al cast

La quarta stagione di "Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer" si arricchisce con l'arrivo di una star di "How I Met Your Mother", creando grandi aspettative tra i fan. Sebbene l’uscita sia prevista per il 2026, il casting accattivante alimenta l'hype in un periodo in cui le serie legali stanno vivendo una rinascita. Sarà interessante vedere come i personaggi si intrecceranno in questa nuova avventura!

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer ha ingaggiato una star di How I Met Your Mother per la quarta stagione. L’uscita della nuova stagione della serie legale non è prevista prima del 2026, ma Netflix continua ad annunciare nuovi membri del cast che appariranno nella serie. Oltre ai protagonisti fissi come Manuel Garcia-Rulfo, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson, Neve Campbell, Elliot Gould e Krista Warner, sono stati annunciati nomi come Constance Zimmer che si aggiungeranno al cast della quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

