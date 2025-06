Avis benemerenze per gli 80 anni

Un’atmosfera di festa ha avvolto Fabriano in occasione degli 80 anni dell’Avis, un traguardo che celebra non solo la solidarietà, ma anche un trend crescente: la cultura del dono. In un'epoca in cui il volontariato si fa sempre più centrale, le testimonianze emozionanti di ieri ci ricordano l'importanza di contribuire al bene comune. Scopri come un semplice gesto può cambiare vite e costruire comunità più forti.

Festa grande a Fabriano ieri, festa della Repubblica, e domenica scorsa per gli 80 anni dell’Avis. Tutte le autorità, civili, militari e religiose, si sono date appuntamento in città domenica, al teatro Gentile, per il racconto di aneddoti, canzoni e ricordi di anni di gesti unici, di sensibilizzazione e informazione sulla bellezza del dono, un dovere sociale da valorizzare con la consapevolezza che diventa dimostrazione di solidarietà e fratellanza verso chi soffre. Ieri il lungo corteo fino alla chiesa di San Venanzo per la Santa Messa e poi di nuovo per le vie della città fino al monumento dei Caduti e dell’Avis ai giardini Regina Margherita, per tornare al teatro per la consegna delle benemerenze, presentata da Laura Gentilucci, per chi ha raggiunto traguardi importanti nella donazione di sangue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Avis, benemerenze per gli 80 anni

