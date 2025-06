Avevo una macchia bianca sulla lingua I medici dissero che era stress Invece era un cancro che mi ha tolto il gusto | il dramma dello chef Grant Achatz

La storia di Grant Achatz, chef stellato e simbolo di resilienza, mette in luce un tema cruciale: l'importanza di ascoltare il nostro corpo. In un'epoca in cui lo stress è diventato parte della routine quotidiana, dimentichiamo che anche segnali apparentemente innocui possono nascondere verità spaventose. La battaglia di Achatz non è solo personale, ma ci invita a riflettere su come il benessere fisico e mentale siano interconnessi. Non trascuriamo i segnali!

Lo chef stellato Grant Achatz non ha solo riconoscimenti per il suo lavoro in tutto il mondo, ma ha voluto anche condividere un aspetto privata e doloroso della sua vita in una intervista a People. Infatti nel 2007 a Achatz viene diagnosticato un cancro alla lingua allo stadio 4, con un tasso di sopravvivenza di appena il 40%. “Avevo notato una macchia bianca sulla lingua già qualche anno prima — ha raccontato -. Mi ero rivolto a diversi medici, ma mi avevano detto che era solo stress. Nel 2007 la situazione peggiora: sentivo che quella macchia si era ingrossata, che era sensibile alla temperatura e mi rendeva difficile mangiare e deglutire». 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Avevo una macchia bianca sulla lingua. I medici dissero che era stress. Invece era un cancro che mi ha tolto il gusto”: il dramma dello chef Grant Achatz

