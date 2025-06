Aveva 47 vipere velenose e 5 tartarughe esotiche nella borsa | la scoperta shock della polizia dopo aver arrestato un uomo alla dogana

Un uomo arrestato a Mumbai con 47 vipere velenose e 5 tartarughe esotiche nella borsa: un shocking ritrovamento che mette in luce il crescente problema del traffico illecito di fauna selvatica. Questo episodio non è isolato, ma parte di un fenomeno allarmante che minaccia la biodiversità globale. La tutela degli animali protetti è fondamentale per preservare gli ecosistemi: che ne sarà della nostra natura se questi crimini continuano?

Fermato a Mumbai un uomo di nazionalitĂ indiana appena atterrato da Bangkok. I funzionari doganali lo hanno trovato in possesso di dozzine di rettili vivi nascosti nel bagaglio. L’arresto rientra in una crescente serie di casi di traffico illecito di fauna selvatica. Gli animali, ritenuti protetti dalla legge indiana, sono stati sequestrati. L’uomo era sbarcato domenica all’aeroporto Chhatrapati Shivaji Maharaj con un volo dalla Thailandia. Durante i controlli doganali, il suo bagaglio ha insospettito gli agenti, che hanno proceduto all’apertura. Dentro, “47 vipere velenose e cinque tartarughe esotiche” ben nascoste in contenitori sigillati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Aveva 47 vipere velenose e 5 tartarughe esotiche nella borsa”: la scoperta shock della polizia dopo aver arrestato un uomo alla dogana

Leggi anche India, sul volo con decine di serpenti velenosi vivi. Arrestato in dogana a Mumbai: aveva 44 crototali e 3 vipere nei bagagli - Un viaggio da incubo per un passeggero in arrivo a Mumbai: decine di serpenti velenosi, tra cui 44 crotali e 3 vipere, nascosti nei bagagli! Questo curioso episodio riporta alla mente il trend inquietante del traffico di fauna selvatica.

Segui queste discussioni sui social

AVEVA MES (Formerly Wonderware MES)#AVEVA #industry #industryautomation #mastodon #wonderware Leggi la discussione

AVEVA MES (Formerly Wonderware MES)#AVEVA #industry #industryautomation #mastodon #wonderware Leggi la discussione

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Fermato all’aeroporto con 47 serpenti velenosi nascosti in un borsone: valgono oltre 25mila euro

Segnala fanpage.it: Un uomo è stato arrestato in India con 47 serpenti velenosi e altri rettili rari nascosti nel bagaglio. Il caso evidenzia ancora una volta l’allarme globale sul traffico illegale di animali selvatici.

India, sul volo con decine di serpenti velenosi vivi. Arrestato in dogana a Mumbai: aveva 44 crototali e 3 vipere nei bagagli

Si legge su msn.com: L’uomo, che proveniva dalla Thailandia, è stato arrestato. Grosso il rischio corso se si fossero liberati a bordo dell’aereo passeggeri ...

Vipere, vermocani, mirtilli fake: ecco le velenose minacce che rovinano le vacanze

Riporta ilgazzettino.it: È proprio durante l'estate che si insidiano le velenose minacce, che siano piante, insetti o animali selvatici, che mettono a repentaglio le ferie tanto desiderate. Non solo vipere, vermocani e ...