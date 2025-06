Avete bellezza cultura e valori Ambasciatrice Unesco innamorata di Fermo

Hajo Sani, ambasciatrice UNESCO, ha scelto Fermo per scoprire la bellezza e la cultura italiane. La sua visita non è solo un omaggio alla città, ma un segnale forte: il patrimonio culturale è un ponte verso la comprensione reciproca. Palazzo Romani Adami, che l'ha accolta, diventa simbolo di un dialogo globale. Un'opportunità imperdibile per riflettere su come la cultura possa unire mondi diversi, dando voce a valori universali.

Una donna straordinaria, con lo sguardo attento e l'intelligenza prontissima, combattiva e umile insieme. È passata per Fermo l'ambasciatrice Unesco a Parigi per la Nigeria, Hajo Sani, ha trascorso qualche giorno in città ospite di Palazzo Romani Adami che ha avuto modo di definire un luogo unico e straordinario, capace di accogliere un ospite e di farlo sentire immediatamente a casa. L'ambasciatrice è arrivata in città grazie al suo capo ufficio, Genc Xhabia, legato a Fermo perché qui vive parte della sua famiglia. "Ho sentito da lui parlare sempre bene di Fermo e sono voluta passare di qui. Devo dire che l'impressione ha davvero superato le mie aspettative, mi piace molto la cura che avete dei vostri luoghi, della cultura, ma anche i vostri forti valori, il legame con la famiglia.

