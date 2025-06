Avengers | Doomsday svelata la connessione con Gambit e The Marvels?

Il Multiverso Marvel si prepara a sorprendere i fan con un intrigante intreccio tra *Avengers: Doomsday*, Gambit e *The Marvels*. L'idea di vedere Monica Rambeau, personaggio chiave, interagire con Gambit, interpretato da Channing Tatum, potrebbe segnare il ritorno trionfale degli X-Men. Questo rumor non solo accende l'attesa per il film, ma evidenzia come le linee temporali possano fondersi in modi inaspettati, promettendo colpi di scena

Il ritorno degli X-Men nel Multiverso Marvel si arricchisce di nuovi intrecci: cosa collega Monica Rambeau al Gambit di Channing Tatum? L'universo cinematografico Marvel continua a intrecciare le sue linee temporali e narrative con un nuovo rumor che farà felici i fan degli X-Men. Secondo le ultime indiscrezioni, Avengers: Doomsday, atteso per dicembre 2026, potrebbe svelare un legame diretto tra la scena post-credit di The Marvels e il Gambit interpretato da Channing Tatum. Il Multiverso si espande (di nuovo) Nell'epilogo di The Marvels, Monica Rambeau rimane intrappolata in una realtà alternativa dopo aver salvato il proprio universo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, svelata la connessione con Gambit e The Marvels?

Leggi anche Avengers: un dietro le quinte di Doomsday lascia intendere un controverso cambiamento nel Dottor Destino - Un'interessante foto dietro le quinte di "Avengers: Doomsday" suggerisce un controverso cambiamento nel design della maschera del Dottor Destino.

