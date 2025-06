Autovelox mobili | dove sono piazzati questa settimana 3-8 giugno

Dal 3 all'8 giugno, la Polizia di Stato ha reso noti i punti in cui sono posizionati gli autovelox mobili. Questo è un chiaro invito agli automobilisti a riflettere sulla propria velocità : un gesto semplice che può salvare vite. Con l'aumento dei viaggi estivi, la prudenza diventa fondamentale. Ricorda, rispettare i limiti non è solo un obbligo, ma una responsabilità nei confronti di tutti. Fai la scelta giusta!

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocitĂ . Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocitĂ sotto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (3-8 giugno)

