Autopsia su Martina Carbonaro | morte non immediata quattro ferite principali Funerali domani ad Afragola

La tragica morte di Martina Carbonaro, 14 anni, ha scosso profondamente la comunità di Afragola. L'autopsia rivela che la giovane non è deceduta subito, ma ha sofferto a lungo. Questo dramma si inserisce in un contesto più ampio di crescente violenza giovanile. I funerali domani esprimeranno un dolore collettivo e una richiesta urgente di cambiamento. Un punto da riflettere: come possiamo proteggere i nostri ragazzi da simili atrocità?

GIUGLIANO IN CAMPANIA, 3 GIUGNO 2025 – È emerso che Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal 19enne Alessio Tucci, non è morta immediatamente, ma al termine di un’agonia caratterizzata da gravi sofferenze. Lo rivela l’esame autoptico eseguito oggi all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dalla dottoressa Raffaella Salvarezza, perito nominato dalla Procura di Napoli Nord. Sul corpo sono state riscontrate quattro ferite principali alla testa, localizzate nella parte frontale e posteriore del cranio, oltre a una vasta frattura cranica con emorragia. Sono state rilevate anche lesioni al collo, che verranno approfondite attraverso ulteriori analisi istopatologiche e tossicologiche. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Autopsia su Martina Carbonaro: morte non immediata, quattro ferite principali. Funerali domani ad Afragola

