Autopsia Martina | Non è morta subito ha vissuto un' agonia |VIDEO

La tragica vicenda di Martina Carbonaro continua a scuotere l'Italia, rivelando dettagli agghiaccianti. L'autopsia ha svelato che la giovane non è morta subito, ma ha sofferto agonizzante, abbandonata da Alessio Tucci in un luogo freddo e desolato. Questo caso richiama l'attenzione sull’urgenza di affrontare la violenza giovanile, un tema purtroppo sempre più attuale. La sua storia merita di essere ricordata, affinché simili atrocità

Martina Carbonaro non sarebbe morta sul colpo, ma Alessio Tucci l'avrebbe lasciata agonizzante nell'ex casa del custode dello Stadio Moccia di Afragola. Lo sostengono i consulenti tecnici della famiglia 14enne uccisa dall'ex il 26 maggio scorso al termine dell'autopsia durata oltre tre ore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Autopsia Martina: "Non è morta subito, ha vissuto un'agonia" |VIDEO

Leggi anche Femminicidio di Afragola, l’autopsia conferma: Martina è morta dopo un’agonia - La tragica morte di Martina Carbonaro, la giovane di 14 anni vittima di femminicidio ad Afragola, riaccende il dibattito su un tema scottante: la violenza di genere.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Omicidio Martina Carbonaro, autopsia: "Non è morta subito ma dopo un'agonia"

Scrive msn.com: Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio avvenuto in un casolare abbandonato di Afragola, in provincia di Napoli, non è morta subito dopo ...

“Martina Carbonaro non è morta subito ma dopo una lenta agonia”: i risultati dell’autopsia

Segnala msn.com: «Non è deceduta immediatamente ma al termine di un'agonia, contrassegnata dalla sofferenza; sono state rilevate quattro ferite principali e sul collo sono state riscontrate delle lesioni». È quanto em ...

Quattro ferite, lesioni sul collo: Martina Carbonaro non è morta subito, dice l’esame autoptico sul corpo della 14enne

Lo riporta fanpage.it: Eseguita l'autopsia, quattro ferite e lesioni sul collo della giovane di Afragola (Napoli) vittima di femminicidio ...