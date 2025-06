Autopsia Martina morta dopo agonia

La tragica morte di Martina, 14 anni, segna un drammatico capitolo in una società sempre più attenta alla violenza giovanile. L’autopsia rivela un’agonia straziante, con ferite che raccontano una storia di sofferenza e vulnerabilità. Questo caso ci costringe a riflettere sui segnali, spesso ignorati, che precedono simili tragedie. È tempo di alzare la voce e combattere per un futuro in cui nessun giovane debba vivere nell'ombra della paura.

16.55 Martina non è deceduta immediatamente ma al termine di un'agonia, contrassegnata dalla sofferenza; sono state rilevate quattro ferite principali e sul collo sono state riscontrate delle lesioni. E' quanto emerge dall'esame autoptico sul cadavere della 14enne uccisa dall'ex fidanzato ad Afragola. Attesi gli esiti di ulteriori esami. Sul cranio sono state rilevate quattro ferite principali, sia sulla parte anteriore che posteriore. Rilevata anche una vasta struttura cranica per emorragia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Napoli: autopsia, Martina Carbonaro non è morta subito ma dopo agonia - La tragica storia di Martina Carbonaro mette in luce una realtà inquietante: la violenza giovanile è un problema sempre più presente nella nostra società.

