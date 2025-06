Automazione con TecnoFerrari | Soluzioni per la manifattura

Nel cuore della Motor Valley, TecnoFerrari si conferma pioniere nell'automazione industriale dal 1966. Da originaria protagonista del settore ceramico, l'azienda ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato, portando innovazione e efficienza nella manifattura. Con il trend della digitalizzazione in forte crescita, le soluzioni automatizzate di TecnoFerrari rappresentano un passo fondamentale verso il futuro dell'industria, dove tecnologia e creatività si fondono per creare opportunità senza precedenti.

di Maria Silvia Cabri FIORANO MODENESE (Modena) 'Dal 1966 siamo i protagonisti dell'evoluzione dell'automazione industriale': questo è lo slogan della TecnoFerrari con sede a Fiorano Modenese, divenuta negli anni azienda leader nelle soluzioni automatiche per l'industria. È nata nel mercato ceramico poi, grazie a un know-how di primo livello, ha esteso il suo servizio a vari settori manifatturieri tra i quali automotive, vetro, farmaceutico, food and beverage, paper and tissue. Come racconta il suo fondatore, Giancarlo Ferrari, classe 1939. Quasi 60 anni di esistenza: come nasce la TecnoFerrari? "Negli anni Sessanta Sassuolo è diventata la capitale mondiale della ceramica: all'epoca io lavoravo alle Ceramiche Ragno come meccanico, nell'officina interna dove si fanno anche gli stampi per le presse.

