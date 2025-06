Auto rigate all?Electrolux sale a 11 il numero delle vetture danneggiate dal vandalo Breda Fiom | Il cerchio si stringe c' è collaborazione

È in corso un'inquietante spirale di vandalismo a Susegana, dove il numero delle auto danneggiate sale a undici. Un caso che non solo preoccupa la comunità, ma solleva interrogativi sui temi della sicurezza e della protezione collettiva. I carabinieri stanno intensificando le indagini con la collaborazione dei cittadini. In un'epoca in cui la solidarietà è fondamentale, ogni segnale di unità può contribuire a fermare questa ondata di vandalismo. Rimaniamo vigili!

SUSEGANA - I carabinieri l? hanno chiamata sabato, chiedendogli di presentarsi in caserma ieri, lunedì 2. È una delle dipendenti di Electrolux che si è ritrovata con. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Auto rigate all?Electrolux, sale a 11 il numero delle vetture danneggiate dal vandalo. Breda (Fiom): «Il cerchio si stringe, c'è collaborazione»

