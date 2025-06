Auto in marcia va in fiamme sulla falesia | grosso spavento per i bagnanti

Un drammatico incidente ha catturato l'attenzione dei bagnanti a Torre San Gennaro: una Mercedes nera ha preso fuoco mentre era in marcia, creando panico tra i presenti. Questo episodio mette in luce non solo i rischi legati alla manutenzione dei veicoli, ma anche la crescente necessità di sicurezza sulle strade turistiche. La stagione estiva è alle porte e la sicurezza deve essere una priorità per tutti. Rimanete vigili!

TORRE SAN GENNARO (TORCHIAROLO) - Una Mercedes di colore nero è andata in fiamme mentre era in marcia, intorno alle 19 di oggi, martedì 3 giugno 2025, sulla falesia di Lido Presepe, in corrispondenza di via Dell'Annunciazione, a Torre San Gennaro, frazione marittima del comune di Torchiarolo. Una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Auto in marcia va in fiamme sulla falesia: grosso spavento per i bagnanti

