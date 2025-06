AUGMENT3D_LAB | benvenuti nel metaverso

Benvenuti nel futuro della ricerca con "AUGMENT3D_lab", il nuovo laboratorio di realtà virtuale inaugurato all'Università di Parma. Questo spazio innovativo non solo supporta i progetti PNRR, ma si inserisce in un trend globale in cui le tecnologie immersive trasformano il modo di apprendere e collaborare. Immaginate di esplorare idee complesse in un ambiente tridimensionale: un'opportunità unica per ricercatori e studenti di spingere oltre i confini dell'innovazione!

Si chiama “AUGMENT3Dlab” ed è un laboratorio innovativo che permette di fare ricerca, sperimentazione e progettazione in una realtà virtuale. Inaugurato oggi al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma, dov’è nato a supporto delle attività di ricerca dei progetti PNRR ECOSISTER e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - AUGMENT3D_LAB: benvenuti nel metaverso

