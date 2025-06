Attacco ucraino con droni contro 40 bombardieri russi è una nuova Pearl Harbor | siamo sull' orlo della guerra mondiale

L’attacco ucraino con droni contro i bombardieri russi segna una nuova era di conflitti, evocando il ricordo di Pearl Harbor. Siamo davvero sull'orlo di una guerra mondiale? Questo episodio non è solo un gesto militare, ma un segnale potente di come la geopolitica stia rapidamente cambiando. Nel contesto di tensioni globali e alleanze instabili, ogni mossa potrebbe scatenare reazioni imprevedibili. È tempo di riflettere su cosa ci riservi il futuro.

Un fatto drammatico, che merita di essere commentato criticamente Dopo aver tentato un vero e proprio attentato terroristico contro l'elicottero su cui viaggiava Putin, l'Ucraina del guitto Zelensky, attore Nato, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, nei giorni scorsi ha fatto.

Leggi anche Cosa sappiamo dell’attacco ucraino a cui è scampato Vladimir Putin: “Decine di droni contro l’elicottero presidenziale” - Nell'agosto 2024, la regione russa del Kursk ha vissuto un attacco senza precedenti da parte delle forze ucraine, che hanno lanciato decine di droni contro l'elicottero presidenziale di Vladimir Putin.

