Attacco russo a Sumy | Zelensky condanna l' aggressione contro i civili

Il conflitto in Ucraina continua a colpire duramente la popolazione civili, come dimostra l'odierno attacco russo a Sumy, descritto da Zelensky come un'aggressione brutale. La violenza indiscriminata suscita indignazione globale e richiama l'attenzione sulla necessità di un intervento internazionale. Tre vite spezzate sono solo il tragico bilancio di un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la pace. Sarà questa la goccia che farà traboccare il vaso?

"I russi hanno attaccato brutalmente Sumy. Sono state colpite la città , le strade normali, con artiglieria missilistica. Un attacco assolutamente deliberato contro i civili. Molti feriti. Al momento, tre persone sono morte". Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky condanna su Telegram il raid russo contro Sumy. "È ovvio che senza pressioni da parte del mondo, senza passi decisivi da parte degli Stati Uniti, dell' Europa e di chiunque al mondo abbia potere, Putin non accetterà nemmeno un cessate il fuoco. Non un solo giorno la Russia smette di attaccare le città e i villaggi dell' Ucraina ", ribadisce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco russo a Sumy: Zelensky condanna l'aggressione contro i civili

Leggi anche Kiev, 'attacco russo su Sumy, 3 morti' - Un attacco missilistico russo su un impianto industriale a Sumy ha causato la morte di tre persone. La notizia è stata confermata dal presidente della regione, Oleg Grigorov, e ripresa dai media ucraini, evidenziando una nuova escalation del conflitto nell'area.

