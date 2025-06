Attacco dei servizi segreti ucraini Mosca ora è più debole | come reagirà Putin? L' allarme Nato per una rappresaglia

L'attacco dei servizi segreti ucraini ha inferto un duro colpo a Mosca, indebolendo la già fragile potenza aerea russa. Con 41 bombardieri e aerei radar distrutti, il "Re dei Droni" cambia le regole del gioco, costringendo Putin a riflettere su come rispondere. Questa escalation solleva interrogativi anche per la NATO: una rappresaglia è imminente? In un contesto di tensioni globali crescenti, gli equilibri di potere in Europa potrebbero subire

Leggi anche Andriy Portnov, ucciso a Madrid l'ex politico ucraino: fu indagato dai servizi segreti di Kiev per possibili legami con Mosca - Andriy Portnov, ex politico e collaboratore di Yanukovich, è stato trovato ucciso a colpi di pistola a Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Malyuk, il regista della Ragnatela: chi è il capo dei servizi dietro l’attacco ai bombardieri russi

Quarantadue anni, ha firmato innumerevoli operazioni in territorio nemico, smascherato spie e agenti di Mosca in Ucraina, sabotato le linee di rifornimento ...

Il "Re dei Droni" ha colpito e Mosca non può rimpiazzare i suoi aerei perduti. La distruzione di 41 bombardieri e aerei radar russi cambia il paradigma della guerra in Ucraina ...

Malyuk, il “Ragno” di Kiev: chi è il capo dei servizi segreti dietro l’attacco ai bombardieri russi

Per molti ucraini è una foto che farà la storia: il generale a capo dei servizi segreti, lo Sbu, mentre scruta in mimetica le mappe degli aeroporti militari russi. Uno scatto studiato e pronto per ess ...