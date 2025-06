Attacco dei servizi segreti ucraini la croce rossa sui bombardieri russi | cosa significa? Così Kiev ha scatenato la reazione a catena nelle basi di Putin

Un'operazione audace che segna un punto di svolta nel conflitto: i servizi segreti ucraini hanno colpito i bombardieri russi, contrassegnandoli con una "croce rossa". Questo gesto non è solo provocatorio, ma rappresenta un messaggio chiaro a Mosca. In un contesto globale in cui le alleanze si stanno ridefinendo, questa escalation dimostra come la guerra informatica e psicologica stia diventando fondamentale. La reazione di Putin sarà inevitabile e potrebbe alterare gli equilibri del confl

Una «croce rossa» sull'ala dei bombardieri russi. Un dettaglio che emerge dalle foto pubblicate dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina all'indomani dell'operazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Attacco dei servizi segreti ucraini, la «croce rossa» sui bombardieri russi: cosa significa? Così Kiev ha scatenato la reazione a catena nelle basi di Putin

