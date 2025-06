Attacco agli alberi del Vomero | la denuncia

Attacco agli alberi del Vomero: Emanuele Papa lancia un allarme che va oltre la semplice questione ambientale. √ą una battaglia per la legalit√† e il rispetto dei beni comuni. In un momento in cui le citt√† si stanno risvegliando alla sostenibilit√†, proteggere il verde pubblico √® fondamentale. Non dimentichiamoci che ogni albero √® un respiro per la comunit√†. La mobilitazione dei cittadini √® essenziale per preservare il nostro patrimonio naturale!

"Questa non √® solo una questione di alberi: √® una questione di legalit√†, di rispetto del patrimonio ambientale, e soprattutto di rispetto verso i cittadini e le istituzioni municipali. Il verde pubblico non √® materia da gestire con leggerezza": la denuncia viene da Emanuele Papa, presidente della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ¬© Napolitoday.it - Attacco agli alberi del Vomero: la denuncia

Leggi anche Con "Foreste in cammino" due giorni di spettacoli e laboratori dedicati agli alberi - ...un invito a esplorare il legame profondo tra arte e natura. Attraverso spettacoli, laboratori e attività interattive, adulti e bambini potranno immergersi nel mondo degli alberi, riscoprendo il valore del nostro patrimonio verde e la sua capacità di ispirare la creatività.

Ne parlano su altre fonti

Attacco agli alberi del Vomero: la denuncia

Secondo napolitoday.it: Emanuele Papa, presidente della Commissione Trasparenza della Municipalità V: "Potature fuori stagione" ...

‚ÄúLuci di Natale legate agli alberi al Vomero, vanno rimosse‚ÄĚ la denuncia dei comitati

Da fanpage.it: "Le luci di Natale al Vomero legate anche agli alberi, trasformati in sostegni per cavi elettrici". A denunciarlo sono la Rete Sociale NoBox ‚Äď Diritto alla Città e il Comitato per la tutela del ...

Maltempo, Napoli sferzata al Vomero alberi crollati

Da ilmattino.it: Diversi alberi crollati: i casi più eclatanti si sono verificati al Vomero e a Chiaia ... con kit personali e coperte termiche distribuiti agli homeless dalle associazioni di volontari e presso ...