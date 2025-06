Atroce Giuseppe scomparso da mesi lo hanno trovato così | se ne occupava anche Chi l’ha Visto?

Un dramma che getta un'ombra su Ponticelli: Giuseppe Autrù, 61 anni, è stato ritrovato senza vita dopo mesi di ricerche. La sua scomparsa ha acceso i riflettori sulla vulnerabilità degli individui nelle nostre comunità, un tema sempre più attuale. Chi l’ha visto? La risposta sembra sfuggire mentre il quartiere si interroga sull’umanità e la solidarietà in un contesto dove la solitudine può diventare tragica. La sua storia merita attenzione.

Ponticelli, Napoli – È stato ritrovato senza vita Giuseppe Autrù, l’uomo di 61 anni scomparso lo scorso 17 maggio. Il suo corpo è stato scoperto nella serata di lunedì 2 giugno nei pressi della stazione della Circumvesuviana “Madonnelle”, nello stesso quartiere da cui si era allontanato. La vicenda era finita anche al centro dell’attenzione della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, ma ogni speranza si è definitivamente spenta con il tragico ritrovamento. A fare la macabra scoperta sono stati alcuni passanti. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha avviato i primi rilievi. Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato colpito da una coltellata al torace. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Atroce”. Giuseppe scomparso da mesi, lo hanno trovato così: se ne occupava anche Chi l’ha Visto?

Se ne parla anche su altri siti

Giuseppe Autrù: ritrovato morto l'uomo scomparso lo scorso 17 maggio, il corpo in stato di decomposizione

Secondo today.it: Il suo caso era arrivato anche all'attenzione di 'Chi l'ha visto?'. Le speranze dei familiari però si sono definitivamente spente ieri sera, lunedì 2 giugno, quando il corpo di Giuseppe Autrù, 61 anni ...

Scomparso da mesi, viene trovato morto in un pozzo: fermati la moglie, la figlia e il genero

Lo riporta fanpage.it: Il cadavere di Giuseppe Pedrazzini è stato recuperato nella notte in un pozzo vicino alla casa dove il pensionato viveva nella provincia di Reggio Emilia. Pedrazzini era scomparso già da qualche ...

Tutta Napoli in ansia per Giuseppe: il 60enne è uscito di casa ed è scomparso nel nulla

Secondo msn.com: Giuseppe ha 60 anni, vive e lavora a Napoli insieme alla moglie. Stando a quanto riportato, sarebbe uscito di casa sabato 17 maggio, intorno alle 13:30, per dirigersi a piedi verso la stazione ...