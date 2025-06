Atletico Madrid forte su Lobotka il play ha parlato con Simeone

L'Atletico Madrid punta decisamente su Stanislav Lobotka, inserendosi in un mercato sempre più competitivo dove i talenti italiani fanno gola. Il dialogo tra il centrocampista e Simeone segna un momento cruciale: l’asse Napoli-Madrid potrebbe riaccendere il sogno di un grande trasferimento. Riuscirà Lobotka a resistere alle sirene spagnole? La sua scelta potrebbe influenzare anche altri movimenti di calciomercato. Rimanete sintonizzati!

Leggi anche ADL chiede 30 milioni per Olivera: sul terzino c’è l’Atletico Madrid - Con l’avvicinarsi del calciomercato estivo, l’ADL del Napoli ha messo sul piatto 30 milioni per Olivera, conteso dall’Atletico Madrid.

