Atletico Ascoli amara uscita dalle Finali Nazionali per Allievi e Giovanissimi

L’Atletico Ascoli saluta le Finali Nazionali con un’amara sconfitta, ma la vera sfida comincia ora. I giovani talenti, guidati da Mister Luca Pieri, hanno dimostrato carattere e determinazione, elementi fondamentali per un futuro promettente. In un calcio italiano che punta sempre di più sui vivai, ogni esperienza è un mattone per costruire il successo. E chissà, la prossima volta potrebbe essere l’Atletico a scrivere la storia!

Il giorno dopo l’amarezza per l’anticipata conclusione dell’avventura dei ragazzi delle giovanili dell’Atletico Ascoli nelle Finali Nazionali, è stata ancora maggiore. Gli Allievi di Mister Luca Pieri sono usciti sconfitti per 4-0 sul campo dell’Orvietana e sono stati eliminati a causa della peggior differenza reti proprio dalla squadra umbra. I ragazzi hanno subito due gol nei primi minuti ma sarebbe bastato segnare una rete per passare comunque il turno. E così si sono riversati in avanti creando una serie di occasioni clamorosamente fallite a due passi dalla porta. Negli ultimi minuti invece con la squadra tutta sbilanciata in avanti l’Orvietana ha colpito in contropiede chiudendo la sfida con un passivo troppo severo per gli Allievi dell’Atletico Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, amara uscita dalle Finali Nazionali per Allievi e Giovanissimi

