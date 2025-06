Atleti cesenati brillano al campionato italiano di Power Lifting

Il campionato italiano di powerlifting si è trasformato in un palcoscenico per il talento cesenate, con quattro atleti della palestra FitActive che hanno fatto brillare il nome della loro città. Maria Michela Sinisi, Valerio Cella, Michele Andreucci ed Elia Pi... hanno dimostrato che la passione e la dedizione possono portare a risultati straordinari. Questo successo mette in luce non solo le capacità individuali, ma anche l'importanza delle comunità sportive nel promuovere il benessere e la competizione sana. Sc

Quattro atleti cesenati che gravitano nella palestra FitActive sono stati protagonisti del terzo campionato italiano 'Power Lifting' organizzato dalla federazione Ipl. Si tratta di Maria Michela Sinisi, 23 anni di Cesenatico, Valerio Cella, 28 anni di Cesena e Michele Andreucci, 28 anni di Cesena appartenenti alla squadra Nerd Training e di Elia Piraccini, 25 anni di Cesena, appartenente al ForceLab Team. Per tutti è stata la prima esperienza su una pedana di gara, eccezion fatta Piraccini, che a febbraio aveva partecipato alla competizione 'The battle of the North', presso la stessa federazione, aggiudicandosi il primo posto nella categoria -100 kg.

