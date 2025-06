Atessa al via i lavori per la nuova caserma dei carabinieri a Soringello

Ad Atessa è finalmente partito il cantiere per la nuova caserma dei carabinieri a Soringello, un passo fondamentale per garantire maggiore sicurezza e presenza sul territorio. Con la firma del verbale di consegna lavori, si segna l'inizio di un progetto che non solo risponde a esigenze locali, ma si inserisce in un trend nazionale di potenziamento delle infrastrutture per l'ordine pubblico. La protezione dei cittadini in prima linea!