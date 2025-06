Atalanta sirene arabe per José Ederson | l’Al-Hilal pronto ad un’offerta da 50 milioni per il giocatore

Le sirene dell'Al-Hilal si fanno sentire con forza, pronte a offrire ben 50 milioni per José Ederson. Il club saudita, che si sta trasformando in una potenza calcistica, mira a raccogliere i talenti dalla Serie A per alzare il livello della Saudi Pro League. Con l'arrivo di Simone Inzaghi in panchina, la sfida per i big italiani si intensifica. Riuscirà Bergamo a resistere a queste tentazioni dorate?

Bergamo, 3 giugno 2025 – Le sirene arabe suonano anche per José Ederson. Il ricco club dell’Al-Hilal, sulla cui panchina sta per andare a sedersi Simone Inzaghi, vorrebbe portare nella Saudi Pro League alcuni dei migliori giocatori del nostro campionato o transitati nella nostra serie A (vedi Osimhen) e ha messo gli occhi sul 26enne mediano dell’Atalanta. Simone Inzaghi non è più l’allenatore dell’Inter: divorzio dopo 4 stagioni in nerazzurro. Chi arriva al suo posto? Per l’ex Corinthians ed ex Fortaleza le offerte non mancano. Da mesi il Manchester United lo sta seguendo: i Red Devils, che negli ultimi quattro anni hanno fatto operazioni da oltre cento milioni con la dirigenza atalantina acquistando prima Amad Diallo e poi Rasmussen Hojlund, starebbero preparando un’offerta da 50 milioni per averlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, sirene arabe per José Ederson: l’Al-Hilal pronto ad un’offerta da 50 milioni per il giocatore

Leggi anche Occhi da tutto il mondo in casa Atalanta: sirene dall’Arabia per Ederson - L'Atalanta continua a brillare nel firmamento del calcio mondiale, attirando l'attenzione di grandi club, persino dall'Arabia Saudita per Ederson.