L'Atalanta si prepara a dare una nuova direzione alla sua avventura con Pioli in pole position come allenatore. E mentre i tifosi sognano una stagione all'altezza della recente terza posizione, l'interesse per Lookman ed Ederson potrebbe trasformarsi in un'opportunità di mercato. Rimanere competitivi è la chiave nel calcio moderno, dove ogni scelta può fare la differenza. Chi saranno i nuovi volti che porteranno la Dea verso nuovi traguardi?

La prossima Atalanta resterĂ molto simile a quella che ha chiuso terza nel campionato appena concluso. La squadra - al netto delle possibili partenze di Lookman e Ederson, ma solo se dovesse arrivare un’offerta adeguata, superiore ai 50 milioni, e nel caso sarebbero rimpiazzati da acquisti importanti - subirĂ poche modifiche, pertanto si valuta un allenatore che garantisca una continuitĂ tattica, pur portando le sue novitĂ e la sua personalitĂ . Intorno a metĂ settimana la Dea conta di definire il nuovo tecnico, per cominciare a lavorare sulle strategie di un mercato che terrĂ conto anche di rientri di giocatori importanti dai rispettivi prestiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta: in arrivo il nuovo allenatore, Pioli in pole position

Leggi anche L’ultima gara di Gasperini con il Genoa (l’anticamera del suo arrivo a Bergamo): Genoa Atalanta 2015-2016 - Genoa-Atalanta, maggio 2016, segna l'ultima apparizione di Gian Piero Gasperini sulla panchina dei rossoblu prima del suo approdo a Bergamo.

