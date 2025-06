Astino Inaugurato il nuovo parco apistico nella Valle della Biodiversità

Martedì 3 giugno, Bergamo ha celebrato l'inaugurazione del nuovo parco apistico "Città, Api, Piante e Persone", un progetto che dimostra come la sostenibilità possa integrarsi armoniosamente con la biodiversità. Questo parco non è solo un luogo di ricerca; è un simbolo di connessione tra città e natura, in un momento storico in cui il rispetto per l'ambiente diventa cruciale. Scopriremo insieme l'importanza delle api: custodi silenziosi della nostra vita!

Bergamo. È stato ufficialmente inaugurato nel pomeriggio di martedì 3 giugno, nell’ambito del Festival dell’Ambiente, il nuovo parco apistico “Città, Api, Piante e Persone ”, un progetto innovativo e sostenibile che segna un nuovo settore nella Valle della Biodiversità dell’Orto Botanico di Astino. La Valle della Biodiversità, che nasce dall’accordo di programma tra Comune di Bergamo, Fondazione Mia, Parco dei Colli, Regione Lombardia, compie quindi un nuovo passo in avanti. Il progetto del Parco apistico “Città, Api, Piante e Persone” elaborato dal Comune di Bergamo, cofinanziato dalla Fondazione Banco del Monte di Lombardia con un contributo di 100. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Astino, Inaugurato il nuovo parco apistico nella Valle della Biodiversità

Ne parlano su altre fonti

Un ronzio di felicità: all’Orto Botanico apre il nuovo parco apistico; Città, api, piante e persone. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Un ronzio di felicità: all’Orto Botanico apre il nuovo parco apistico

Si legge su ecodibergamo.it: Nella gestione di un contesto urbano come Bergamo c’è una buona notizia per gli insetti impollinatori. Avranno infatti presto una “casa” di tutto rispetto: il bioparco nella Valle della Biodiversità, ...

Spazi Estivi, dal weekend debuttano a Bergamo Trucca e San Michele. Aperto Astino

Lo riporta ecodibergamo.it: I PROGETTI ESTIVI. Dopo l’avvio del Goisis, già da venerdì 6 giugno dovrebbero iniziare le attività nelle altre aree concesse.

Ad Astino nascerà il parco apistico su mille metri quadrati

Scrive bergamo.corriere.it: La giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo del parco apistico nella valle della biodiversità di Astino. Finanziato dalla Fondazione Banco del Monte di Lombardia per 125 mila ...