Assunzioni all' Amap da oggi 51 nuovi lavoratori | avviate le procedure per altre 90 unità

Oggi è un giorno cruciale per Amap: 51 nuovi lavoratori si uniscono al team, segnando un passo importante verso l'ottimizzazione dei servizi. Ma non finisce qui! Sono in arrivo altre 90 assunzioni, parte di un piano industriale ambizioso che mira a migliorare la qualità dei servizi. Questo trend di crescita del settore pubblico evidenzia l'importanza di investire in risorse umane per garantire un futuro sostenibile e innovativo.

Entreranno oggi in servizio i 51 vincitori delle selezioni avviate da Amap per adeguare la propria pianta organica agli obiettivi indicati dall'amministratore unico, Giovanni Sciortino, nel piano industriale dell'azienda. Si tratta di 16 addetti alla conduzione e manutenzione di impianti di.

