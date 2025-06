Assoluti di Scherma 2025 dal 5 giugno parata di stelle azzurre in pedana | la sciabola apre le gare

Il countdown è partito! Dal 5 giugno, Piacenza diventa il palcoscenico di una straordinaria sfida tra i migliori schermitori d'Italia ai Campionati Assoluti di Scherma. La sciabola aprirà le danze, seguita dal fioretto e dalla spada, un evento che si inserisce nel contesto di un’italica tradizione di eccellenza sportiva. Non perdere l'occasione di vedere in azione i campioni del futuro in una cornice unica!

Piacenza – Il via con la sciabola, che sarà protagonista giovedì e venerdì, poi il fioretto nel weekend, infine la spada nelle ultime due giornate. I Campionati Italiani Assoluti individuali e a squadre di serie A1 “Piacenza 2025” sono ormai alle porte, una parata di stelle della scherma a caccia degli ambitissimi tricolori a pochi giorni dagli Europei c he gli azzurri disputeranno in casa, a Genova. Dal 5 al 10 giugno il complesso fieristico Piacenza Expo (fino ai quarti di finale) e il PalaBanca (per le fasi finali) saranno il palcoscenico sontuoso di un grande spettacolo tecnico e agonistico, arricchito da un allestimento innovativo e suggestivo, tante iniziative, attivazioni e un pieno coinvolgimento del pubblico in un evento speciale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

